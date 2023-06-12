Muş’un Bulanık ilçesinde hac vazifesi yerine getirmek üzere yolculuğa çıkan hacı adaylarına uğurlama merasimi düzenlendi.

Bulanık Müftülüğü koordinasyonunda Bulanık Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen merasimde hacı adaylarının ve yakınlarının katıldığı programda Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Duygusal anlar yaşayan hacı adayları, yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. İlçe Müftü Vekili Servet Güler, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Hacı adayları duanın ardından Merkez Camisinin önünde uğurlandı. Sabah namazını Muş Havalimanında hacı adaylarına kıldıran İl Müftüsü Demir; “Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşu ile, mebrur bir hac vazifesini yapmış bir şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin.

Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve bir takım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir. En güzel bir şekilde o mübarek mekanları dolu dolu değerlendireceğinize inanıyor, haccınız kabulünü Cenabı haktan niyaz ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Organizesi ile Muş’tan kutsal topraklara gidecek olan hacı kafilesi için Muş Hava alanında uğurlama programı düzenlendi. Hac ibadetini yerine getirmek üzere 180 hacı adayı, 4 din görevlisi, 1 kafile başkanı ve 1 bayan irşat görevlisi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Törenine, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kafile başkanları, din görevlileri ve hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.