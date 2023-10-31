MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında yürütülen “Muş’ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda” projesinin ilk toplantısı yapıldı.

Bulanık Belediyesinin konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, projenin Muş’ta ilk olduğunu belirterek, “İstihdamda ve bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizin değerlendirilmesini yapıyoruz. Bulanık potansiyel bakımında tarım ve hayvancılık düzeyinde Türkiye’de 13. Sıradadır. Dolaysıyla bir potansiyelimiz var, ciddi bir gücümüz var. Bu gücümüzü pazarlama açısında eksik kaldığımız yerler var. Bunları tamamlamak adına siz gençlere çok iş düşüyor. Bu nedenle projenin asıl hedefi sizlersiniz. Yarın öbür gün kooperatifleşmek adına, çiftlikleşme adına ve en önemlisi profesyonel tarıma geçme adına bu bir ön basamaktır. Bu basamağı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu memleketi kalkındıracak olanlar sizlersiniz. Hem maddi anlamıyla hem de manevi anlamıyla burada bir güç var, bir birikim var. Merasından tutun hayvancılığına kadar her şeyimiz var. Kazanç elde ediyoruz. Bu kursun sonunda bir değerlendirme sınavı yapılacak ve ilk yirmiye giren öğrencilerimiz Amasya, ilk üçe gireni Hollanda’ya göndereceğiz. Bu da sizleri motive eder. Bu geleceğinize yön veren en önemli bir projedir. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Bu noktada bu eğitim faaliyeti başlangıcında sizlere başarılar diliyorum” dedi.