MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Nur Karaçorlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde vakaların erken evrelerde yakalanmasına yönelik toplum tabanlı tarama programları önerdiğini belirterek, "Ülkemizde yürütülen ulusal kanser tarama programında meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK) yapılmakta, 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir’’ dedi.

"4 Şubat Dünya Kanser Günü" etkinlikleri kapsamında; Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, Bulanık Devlet Hastanesinde yer alan kanser tarama birimlerinde farkındalık stantları kurarak vatandaşları bilgilendridi.