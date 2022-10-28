Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

150 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde başlayıp belediye binası önünde son bulan yarışmada, sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Burada konuşan Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan, gençleri spora teşvik etmek istediklerini anlatarak, "Spora yön verecek bireyler yetiştirmeyi, spora ilgiyi artırarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. İlçemizdeki bütün imkanların tamamını gençliğin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalarının 29 Ekim günü etkinlikleri çerçevesinde verileceği belirtildi.

Gençlik Koşusu’na Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan ve Gençlik Spor Eğitim Uzmanı Yardımcısı Serhat Akkaya ve beden eğitimi öğretmenleri de katıldı.