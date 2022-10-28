Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ile kurum müdürlerinin katıldığı programın yarın Bulanık Spor Salonu’nda devam edeceği belirtildi.

Bulanık Kent Meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

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