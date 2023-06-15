MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinin yetiştirdiği yazarlardan olan öğretmen Salih Korkmaz, “Birkaç Söz ve Dilber” adlı kitaplarının tanıtımını yaptı.

Bulanık Alparslan Otağında düzenlenen tanıtım ve imza gününde konuşan Salih Korkmaz, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “İlhamımı ve fikirlerimi ilim ve bilim ile süsleyip bugün kendi şehrimde, kendi insanlarım içinde bana bir kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapma şerefi ve mutluluğu veren Allah’a hamd, O’nun elçisi Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ nasihati ile aldığım terbiye gereği bende maddi manevi hakkı olan her insanı hayır ve minnetle anarım. Ancak öğrencilik yıllarımda özellikle tesirinde kaldığım ortaokuldan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenim Salih Hocam, liseden edebiyat öğretmenim Oktay Hocam, lisans eğitimlerimde Buket Hocam, yüksek lisans eğitimlerimden Yüksel Hocamı burada anmaktan büyük şeref duyarım. Özellikle beni yazma işine yüreklendiren ve yönlendiren Oktay Ergin öğretmenimin hakkını ifade etmeliyim. Destek sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Bulanık Müftü Vekili Servet Güler, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan’ın da katıldığı tanıtım programında yazar Salih Korkmaz kitaplarını imzaladı.