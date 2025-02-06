MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde iki aile arasında 7 yıldır devam eden kan davası barışla sona erdi.

Bulanık ilçesine bağlı Kırgöze köyünden Demir ailesi ile Esenlik Köyünden Güngür ailesi arasında çıkan tartışmada, Güngür ailesinde bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 7 yıldır her iki aile arasında devam eden kan davası; Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Bulanık ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Hazreti Ömer Camisi’nde bir araya gelen aileler, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek dualar eşliğinde tokalaşarak barıştı.

Barış töreninde konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kan davasının sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu barış töreninin diğer kan davalı ailelere örnek olmasını temenni eden Kaymakam Koşansu, "Bugün iki aile burada bu barışı sağlayarak büyüklük gösterdi. Biz de o büyüklüğe şahitlik etmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Burada da ailelerimiz büyüklük gösterdi. İki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Tabi ki bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. Allah esirgeyen ve bağışlayanı sever. Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Peygamber Efendimizin de birçok kıymetli sözü var. Ancak bir tane hafisi şerifini burada söylemeyi anlamlı buluyorum. ‘Güçlü insan güreşte rakibini yenen insan değildir. Güçlü insan öfkesini yenen insandır. Nefsine hâkim olacak olan insandır’ buyurmuştur. Burada da bunu yaşamış olacağız. Tabi barış önemli, barıştan daha da önemli olan barışın devamını sağlamaktır. Burada ben iki ailemize de güveniyorum. Bu barışın sürekli olacağını, devamlı olacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından taraflar Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barış yemini etti.