Muş’un Bulanık ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlamaları başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla kent meydanındaki Atatürk büstünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan ocak, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.