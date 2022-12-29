Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından "2. Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi.

Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından "2. Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, Bulanık Belediyesi ile Muş Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumunun da katkılarıyla Bulanık ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kaz eti ve yöresel yemekler ikram edildi. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, hem bölgenin hem ülkenin refahı, huzuru için hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Kaz günü etkinliğinin güzel geçtiğini ifade eden Ocak, "Malumunuz bölgenin geçmişten kalan yanlış ve eksik izlerini silmek için hep birlikte el birliğiyle çalışıyoruz. Derdimiz millete hizmet etmek. Bütün gayretimiz, Bulanıklıların kimsenin baskısı altında kalmadan yaşamlarına devam etmeleridir. Bu atmosfer, bu organizasyon bunun için" dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise yaşadıkları şehrin; Çukurova ve Konya’dan sonra Türkiye’nin 3. ovasına sahip ender illerden biri olduğunu belirterek, "Burası her şeyden önce Sultan Alparslan yurdu, ne kadar gurur duysak azdır. Muş’ta 377 bin hektar çayır mera varlığı söz konusu. 100 binin üzerinde kaz varlığıyla Muş bölgesi Türkiye’de 3. sırada. Yozgat’ta 2 kaz çiftliği ve bir kesimhane yapan kişilerden biriyim. Dolayısıyla aynı tesisin daha büyüğünü Muş bölgesine getirmek için çalışmalarımız var. Eğer destek alırsak bu projeyi hayata geçirmeye söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, ilçe kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.