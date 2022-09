MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde, “19 Eylül Gaziler Günü” düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bulanık meydanından düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli Kıdemli Çavuş Fatih Akcaalan, ”Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yamayı bağımsızlık ve istikbalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazilik unvanının verildiği günün yıl dönümünü gaziler günü olarak kutlamaktayız. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak ikin en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gezlerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığının yaşayan abideleridir. Bu duygu e düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları basta olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum“ dedi.

Yapılan konuşmaların ardın buradaki program sonra erdi.

Daha sonra Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık Öğretmenevinde şehit ve gazi ailelerine öğlen yemeği ikram etti. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, yemekte yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğim günden ilk işim şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmektir. Benimde ve mesai arkadaşlarımın da aynı hassasiyetle çalışacağını biliyorum. Ben ilk ziyaretlerimi şehit ve gazi ailelerine yapıyorum. Ama biliyorsunuz ki bu program vesilesi ile bir araya geleceğimiz için, bu bizden dolayı aksadı. Yine de ilk ziyaretlerimiz şehit ve gazi ailelerine olacaktır. Yinede konuşulacak ve anlatılacak çok şey var. Ama bunu bilmenizi isterim. Her zaman dediğimiz gibi derdimiz ortak, derdinizi dinlemeye her zaman hazırız. Derdimiz olmazsa bile çayımızı içmeye her zaman beklerim. Başımızın tacısınız. Allah sizlerin eksikliği göstermesin. Rabbim devlete, millete hiçbir zaman zeval vermezsin. sizlerin, şehitlerin sayesin de bu memleket ayaktadır. Hepimiz bunun farkındayız, bilincindeyiz. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimizi ruhu şad olsun" dedi.

Programa, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Bulanık Cumhuriyet Savcıları Aytekin Tekik, Gülsena Güzel ve Halil Demir, Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri başkanları, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı.