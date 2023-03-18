Muş’un Bulanık ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kent Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Çertmek’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Çertmek, “Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşı’nda kahraman askerlerimizin cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer, milletimizi, iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden vatan uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor. Sözlerime şu iki dize ile noktalamak istiyorum. ‘Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor Peygamber’” dedi. Program daha sora Bulanık Belediyesi konferans salonunda devam etti. Burada da konuşma yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından ’Çanakkale Zaferi’ konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi. Malazgirt İlçe ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Göksu Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan, Şehit ve Gazi Aileleri Vazife Kahramanları Bulanık Şube Başkanı Tahsin Öndül, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programın ardından şehitlerin mezarları ile şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.