Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi.

Program çerçevesinde şehitler için Merkez Camisi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Akşam saatlerinde Bulanık Kent Meydanında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterisi ile devam eden programda bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin tıpkı Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yeni bir direnişle bertaraf edilişinin 7. yıl dönümünü anma programına hepiniz hoş geldiniz. Tarihin en ağır imtihanlarından birini yaşayan ülkemiz, 7 sene önce 15 Temmuz gecesi devletimizin içine sızmış bir grup FETÖ’cü çete tarafından, milletimize ait tanklar, silahlar ve uçaklarla hain bir saldırıya maruz kalmış. Allah’ın inayeti, Cumhurbaşkanımız ve idarecilerimizin dirayeti, aziz milletimizin cesareti ve bu memleketin öz evlatları olan kahraman silahlı güçlerimizin üstün gayret ve eşsiz direnişiyle bu saldırı bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz; Türk milleti olarak bir olduğumuzu, tek yürek olduğumuzun, hep beraber Türkiye olduğumuzun, tek millet ve tek devlet olduğumuzun, vatan ekseninde her zaman beraber durabildiğimizin, Anadolu olduğumuzun ilanıdır. Bugün milletimiz; demokrasi dışında hiçbir güce boyun eğmeyeceğini tarihe altın harflerle yazmıştır. Bundan sonraki her türlü gayri meşru girişimin önünü kapatmış, demokrasi ve cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Malazgirt Zaferi’nden bu yana Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz gecesinde bu vatanın bütünlüğünü korumak adına bölücü terör örgütleriyle verilen bütün mücadelelerde şehit olan atalarımıza, askerlerimize, jandarmalarımıza, polislerimize, koruyucularımıza, öğretmenlerimize, doktorlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, kahraman gazilerimize şifa diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri okunan saladan sonra yapılan duayla son buldu.