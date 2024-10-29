Muş’un Bulanık Anadolu Lisesi öğrencileri 101’ci yıla özel al bayraklı koreografi hazırladı.

Bulanık Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 101’ci yıla özel koreografi hazırlandı. Öğrencilerin oluşturduğu koreografiyi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamalarına koreografi çekimine ilişkin bilgi veren Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, "29 Ekim haftasında kutlamalarına başladık. "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Öğrencilerin 101. yıl koreografisi dron ile görüntülendi. Buna ilişkin olarak etkinlik düzenlemek istedik. Koreografi hazırlanmasında emeği geçenlere, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.