MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenlenen "1000 Kitap 1000 Öğrenci" kitap şenliği tamamlandı

MŞÜ Bulanık Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyetin 100. yılında "1000 Kitap 1000 Öğrenci" temasıyla hazırladığı kitap şenliği ile Bulanık ilçesinin 8 köy ortaokulu kütüphanesinin her birine 150 ile 200 civarında kitap desteği ile öğrencilere birer tane de kitap hediye edilerek toplumsal sorumluluk duygusunun pekişmesi sağlandı.

Bulanık MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yıldırım Çelik, kitap şenliği süresince ziyaret edilen okullarda sevinç ve mutluluk havasının ortaya çıkması naçizane bir morale vesile olduğunu belirtti. Geleceğin teminatı olan çocukların yüzlerindeki mutluluk ve okuma aşkı isabetli bir harekette bulunduklarını ifade eden Çelik, "Kitap şenliğinin düzenlenmesinde ve sorunsuz bir şekilde geçmesinde değerli destekleri ile Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alican başta olmak üzere MYO Müdürümüz Doç. Dr. İrşad Sami Yuca’ya, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bulanık Belediyesine, Yüksekokulumuzun akademik ve idari personeline ve dağıtımında emeği geçen öğrencilerimize çok teşekkür ederiz" dedi.