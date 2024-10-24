MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı tarafından organize edilen “Her Yolculuk Bir Hazine” proje kapsamında köylerde okuyan ortaokul öğrencileri, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi mekânları gezdi.

Bulanık Kaymakamlığı tarafından Ahlat’a gönderilen öğrenci ve öğretmen, ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Ahlat’ın genel tarihi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında bilgi alan öğrenciler, mezar taşlarını dikkatle incelerken, bol bol fotoğraf çektiler.

Daha sonra Emir Bayındır Kümbeti ve Kale Mahallesi’ni de gezen öğrenciler, ardından Van Gölü sahilinde dolaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Gezi sonunda gazetecilere açıklama yapan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Ahlat’ın kendisinde çok farklı bir yer edindiğini belirterek, “Bu nedenle öğrencilerimizi mutlaka buraya göndermem gerektiğini düşünmüştüm. Kaymakamlık olarak hazırladığımız ‘Her Yolculuk Bir Hazine’ proje kapsamında 420 öğrenci, 30 öğretmenimizin öncülüğünde Ahlat’ın tarihi değerlerini görme imkânı buldular. Geleceğimiz olan öğrencilerin sevinci bizleri de sevindirdi. Türk gençliğinin mutlaka Ahlât’a gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk tarihinin başlangıç yeri olarak Ahlat görülmesi gereken bir yer” dedi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise Kaymakam Ömer Övünç Koşansu tarafından hayata geçirilen "Her Yolculuk Bir Hazine" projesi kapsamında köylerde okuyan ortaokul öğrencilerine yönelik Bitlis’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü ilçesi Ahlat’a keyifli bir gezi düzenlendiğini söyledi. Tunçel, “Bu gezi, öğrencilerimizin hem tarihi mirasımızı yakından tanımalarını hem de doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağladı. Öğrencilerimiz sınıf içi öğrenmenin ötesinde, kültürel ve tarihi değerlerimizi yerinde görme ve anlamlandırma imkânı buldu. Onun için kaymakamımıza teşekkür ederim. Ev sahipliğinden ötürü Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl’e ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Rafet Akgün’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İlk defa Ahlat ilçesine giden öğrenciler ise Ahlat’ın tarihi ve doğal güzellikleri karşısında oldukça etkilendiklerini belirttiler.