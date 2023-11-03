Muş’un Bulanık ilçesindeki Bilican Spor Kulübü yöneticileri, Merkez Camii’nde gençler sabah namazında bir araya geldi.

Bulanık Bilican Spor Gençlik Koordinatörlüğü, "Ümmeti sabah namazına giden gençler uyandıracak" sloganıyla gençlerle sabah namazında bir araya geldi. Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz, kulüp olarak sadece spora değil gençlerin ve manevi duyguları da ön planda tutmaları gerektiğini belirtti. Yılmaz, “Geleceğimiz olan gençlerle böyle manevi bir atmosferde bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Bu güzel birlikteliğe katılanlara teşekkür ederim” dedi.

Bilican Spor Kulübü tarafından sabah namazı sonrası gençlere çorba ve çay ikramı yapıldı.

Buluşmaya Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Bilican Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda genç katıldı.