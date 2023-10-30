MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından görme engelli bireylerin yaşamlarına dair bilgilerin yanı sıra onlarla empati duygusu geliştirebilmek adına ‘Empati Semineri’ düzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atike Yılmaz, görme engelli bireylerin yaşamlarına dair bilgiler verdi. ‘Görme engelli bireylerin yaşamları nasıl kolaylaştırılır? Görme engelli bireyler yaşama adapte olurken nelere ihtiyaç duyarlar? Görme engelli bireylere yardım etmede nelere dikkat edilmelidir? Konularında bilgiler veren Yılmaz, seminer sonunda katılımcılarla beraber empati parkurundan geçtiler.
Bulanık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminere Bulanık MYO Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.