Muş’un Bulanık Mezarlığı, Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) Genel Başkanı Selahattin Turan ve hayırsever vatandaşlar tarafından yenilenerek ziyarete açıldı.

Muş’un Bulanık Mezarlığı, Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) Genel Başkanı Selahattin Turan ve hayırsever vatandaşlar tarafından yenilenerek ziyarete açıldı.

Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir’in dua okuması ile başlayan açılış töreninde konuşan TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerinden bir yenisini daha Bulanık ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sosyal sorumluğumuz gereği farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Ecdadımızın, ata dostlarımızın, baba dostlarımızın Bulanıklı hemşerilerimizin kabristanını çok şükür yeniledik. Bulanık Mezarlığımızı öncelikle yabani ot, diken ve zararlı bitkilerden arındırılması noktasında temizlik yaptık. Bunun ardından kapılarını yeniledik. 4 adet çeşme sözü vermiştik, 12 adet Ahlat taşından çeşmemizi yaptık. Bunun dışında etrafının güzelleşmesi için fidanlar dikiyoruz. Korkuluklarının boyanmasını sağladık ve bekçi kulübesini de yıktık. Bunun yanı sıra dökülen duvarları da tamir ettik” dedi.

Açılışa oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.