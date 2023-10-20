MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçede devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ocak, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile yapımı süren okul inşaatlarını gezerek bilgi aldı. Bulanık’ta eğitim alanında çok ciddi değişim dönüşümün yaşadığını belirten Ocak, ilçeye ciddi yatırımların yapıldığı bir süreçten geçtiklerini söyledi. 2022-2023 yılları arasında ilçede 15 yeni okulun inşa edildiğini, bu okullarda toplam 145 dersliğin bulunduğunu ifade eden Ocak, "Bu sürede birçok okulda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Toplam 188 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu yıl 4 okulumuz da eğitime başladı. 4 okulun bitme aşamasına geldiği, 6 okulun inşat çalışmaları ise devam ediyor" dedi.

Mahalle ve köylerdeki okulların inşaat durumuyla ilgili bilgi veren Ocak, "Sultan Alparslan Ortaokulu, Şehit Öğretmen Sait Korkmaz Anaokulu, Mesçitli İlkokulu, Balotu İlkokulu, Sarıpınar İlkokulu, Elmekaya İlkokulu, Yoncalı Anaokulu, Karaağıl Anaokulu, Erentepe Anaokulu, Cumhuriyet Anaokulu, 12 sınıflık Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu, 24 sınıflık Turgut Özal İlk ve Ortaokulu, 24 sınıflık Bulanık İmam Hatip Ortaokulu, 24 sınıflık Süleyman Paşa İlk ve Ortaokulu yapılıyor. Bazı okullar tamamlandı. Bazı okulların da inşaatı devam ediyor. Toplamda okullarımızın ihale bedeli yaklaşık 650 milyon lira. 2022-2023 yılları arasında yaklaşık 650 milyon liraya yakın okul yatırımı yapıldı. 2023 yılı içinde 14 okulumuzda da büyük onarım yapılıyor. Bu okulların da yatırım maliyeti 650 milyon lira" dedi.