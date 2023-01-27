Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Oğuzhan Ocak, vatandaşların ayağına kadar gidip sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Oğuzhan Ocak, vatandaşların ayağına kadar gidip sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Bulanık Kaymakamı Ocak, beraberindeki heyetle Akçakaynak, Altınoluk, Karacaören, Şehitveren ve Değirmensuyu köylerinde ziyaretlerinde bulundu. KÖYDES çerçevesinde köylerde yapılan yol, köprü, sanat yapıları, içme suyu ve köylülerin sorunlarını yerinde tespit etmek üzere köy gezilerine devam eden Kaymakam Ocak, 2023 KÖYDES programı dahilinde ve imkanlar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kilitli parke taşı, içme suyu sorunlarının çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Ocak, “Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz, ilçemiz genelinde her bir vatandaşımıza imkânlar ölçüsünde hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaktır” dedi.

Kaymakam Ocak’ı konuk etmekten mutluluk duyan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdiler.