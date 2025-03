Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bulanık Gençlik Merkezinde "Gençlerle İftar Programı" düzenledi.

İftar yemeği öncesi konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı bu anlamlı iftar sofrasında sizlerle birada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Ramazan ayımız dayanışma, kardeşliğin bir arada yaşandığı bir mübarek zaman dilimidir. Siz sevgili gençlerimiz de en büyük umudumuzsunuz. Sizlerin gözlerinizde sevgi, umut ve geleceğe dair inancı görmek istiyoruz. Bu güzel ortamın hazırlamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı hepimize mübarek olsun. Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Gençlerle her platformda buluşmaya devam ettiklerini söyleyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Her zaman onlarla iç içeyiz. Devlet buralara birçok yatırım yaptı. Bu imkânları size kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu 2. geleneksel Ramazan iftarımız, Ramazan ayının verdiği huzurla, bu atmosferle, maneviyatıyla bugün burada sadece yemeklerimizle değil, gençlerimize sevgimizi, dostluğumuzu pekiştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Geçen yılda burada güzel etkinlikler yapıldı. Hacivat ile Karagöz gibi programlarımız vardı. Bu gençlik merkezi burada etkinliksiz bırakmadık. Burada birçok etkinliğin gerçekleştirilmesi ve spor faaliyetlerin olması elzemdir. Burası gençlerle dolduğu zaman güzel olur. Burada üniversite öğrencilerimizin olması bizi gururlandırıyor. Öğrencilerimize KYK bünyesinde apart otel tuttuk. İnşallah kaymakamımızla sizlere daha güzel imkânlar sağlayacağız" dedi.