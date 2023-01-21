Muş’un Bulanık Esnaf Kefalet ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan mali kongresi yapıldı.

Muş’un Bulanık Esnaf Kefalet ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan mali kongresi yapıldı.

Bulanık’ta bir restoranda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mali kongreye ilişkin raporlar okunarak oy birliği ile kabul edildi. Gündemin kabulünden sonra üyelere hitaben bir konuşma yapan Bulanık Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, aktif üye sayılarının bin 700 olduğunu kaydederek, yönetim kurulu birlikte titiz bir çalışma sergileyerek, üyelerine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Kongreye katılanlara teşekkür eden Kaya, bundan sonra halka daha fazla hizmet edeceklerini belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm çalışmalarında şeffaf ve denetime açık olacaklarını söyledi. Geçmiş dönemlerde kooperatifin iyi yönetilmediğini söyleyen Kaya, “Geçmişte Bulanık Esnaf Kredi Kooperatifi ne işe yaradığını, ne işler yaptığını kimse tarafında bilinmiyordu. Esnaf kefalet sadece belli kesimler tarafında yönetiliyordu, belli kesimlere kredi veriliyordu. Bu kredinin geri dönüşümü söz konusu olmuyordu. Bundan dolayı Bulanık’ın esnafı gerçekten çok zor durumdaydı. Bulanık’ın imajı dışarıdan olumsuz bir etki yaşatmıştı. Biz işte böylesi çökmüş borç altında olan bir kooperatifi devir aldık ve bugünlere taşıdık. Bu doğru pratiğimizle biz aynı zamanda ilçedeki bütün sivil toplum örgütleriyle de dayanışma içerisinde, kanaat önderlerimize danışarak insanlarımıza hizmeti getirmeye çalıştık. Esnaflarımızın sorunlarını çözmeye çalıştık. Bir bütün esnaflarımızın en zor günlerinde yanında yer aldık. Biz esnaflarımıza sırf kredi kooperatifi olarak değil, aynı zamanda sivil toplum örgütü olarak, toplumun bütün kesimlerine ulaştık. Sorunlarına çözüm ürettik“ dedi.

Üyelerin desteği ile daha da güçleneceklerini ifade eden Kaya, “Bu ilçenin geleceği için sizin desteğiniz olduğu müddetçe, sizin desteğinizle biz bu ilçeyi her anlamda en güzel şekilde yönetmeye çalışacağız. Daha önce halk bankası esnafa bakış açısı çok farklı şekildeydi. Ama biz esnaf kredi kooperatifi olarak bütün bankaların esnaflara kötü bakış imajı kaldırdık. Esnafları mağduriyetini göz önüne alarak bütün sıkıntıları çözdük. Bu da sizin desteklerinizle oldu. Eğer şimdi Bulanık halkının imajı dışarıda iyi bir görünüm sağlanmışsa buda siz değerli esnaflarımızın sayesindedir. Kim ne derse desin bundan sonrada bütün olumlu ve güzel adımlarla hep beraber olacağız. Bu işleri tek başıma yapmadım. Bu başarı yalnız benim değil sizin de eserinizdir" şeklinde konuştu.

“Yerel esnafta alışveriş yapalım”

Esnafın ilçedeki büyük hipermarketlere karşı birleşmesi gerekir diyen Kaya, “Esnaflarımızın çok zor durumda olduklarını biliyorum. İlçemize büyük marketlerin gelmesi ilçemizdeki bütün esnafları bir şeklide etkilemiştir. Hipermarketlere karşı bir olmalıyız. Birkaç esnaf bir araya gelip bunlara karşı alternatif marketler açabilir. Biz bu konuda esnaflarımızın yanındayız” dedi.

Konuşmaların ardından raporlar okunarak, olağan genel kurul toplantısı sona erdi.

Kongreye, Bulanık Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, Bulanık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hanifi Koşuncu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, Erzurum Bölge Kooperatif Başkanı Mürsel Karadaş, Karayazı Kooperatif Başkanı Yüksel Kaya, Varto Kooperatif Başkanı Sabahattin Kartal, Bakanlık temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı.