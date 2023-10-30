Muş 1. Amatör Ligi C Grubunda mücadele eden Bulanık Bilican Spor, konuk ettiği Muş İdman Yurduspor’u 1-0 mağlup etti.

Sahaya “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun” pankartıyla çıkan Bulanık Bilican Spor, uzatma dakikalarında Serkan Karabeyoğlu’nun bulduğu golle 3 puanın sahibi oldu.

Maç sonunda Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, saha inerek galibiyet elde eden Bilican Spor Takımı ve yöneticilerini tebrik etti. Kaymakam Ocak, daha sonra soyunma odasına giderek Muş İdman Yurdu futbolcularını ve yönetimini verdikleri mücadele için tebrik ederek, her iki takımın oyunları ve yönetimiyle yemeğe geçti.