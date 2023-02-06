MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi deprem felaketinin yaşandığı bölge için yardım kampanyası başlattı.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi deprem felaketinin yaşandığı bölge için yardım kampanyası başlattı.

Bulanık Belediyesi ve Bulanık Kaymakamlığı tarafından organize edilen kampanyayla vatandaşlardan gelen yardımlar toplanıyor. Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak; gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca kalemdeki yardım malzemesiyle afet bölgesine destek olmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Haydi Bulanık, Gün Birlik Olma Günüdür" diyerek herkesi yardım seferberliğine davet etti. Ocak, "Sosyal medya hesaplarımızda Bulanıklı vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Kamyonlarımız yola çıktı. Depremzedelerimize yardımcı olmak ve hep birlikte yaralarımızı saracağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız büyüktür. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.