Muş’un Bulanık Belediyesi tarafından "Temiz Bir Bulanık İçin El Ele" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde çevre temizliği yapıldı.

Öğretmenevi Caddesi’nde start alan ve Kent Meydanı’na kadar devam eden çöp temizleme etkinliğine Bulanık Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ayşegül Mutlu, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Yapılan çevre temizliğinin ardından konuşan Kaymakam Ocak, Bulanık’ta çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Öğrencilerimizle birlikte çevremizi temizledik ve öğrencilerimizi çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek istedik. 1000 öğrenci, 150 öğretmenimiz, kamu kurumlarında yaklaşık 500 memurumuz, aile destek merkezimizdeki kadınlarımız, Muş Alparslan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlileri, belediye çalışanlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Daha temiz bir dünya için, daha temiz bir Bulanık için etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.