Muş’un Bulanık Belediyesi bünyesinde hizmet veren temizlik işleri birimi ekipleri, haftalık belirlenen plan dâhilinde ilçe genelinde kül atıkları için temizlik çalışmalarına başladı

Muş’un Bulanık Belediyesi bünyesinde hizmet veren temizlik işleri birimi ekipleri, haftalık belirlenen plan dâhilinde ilçe genelinde kül atıkları için temizlik çalışmalarına başladı

Bulanık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren temizlik işleri birimi ekipleri, haftalık belirlenen plan dâhilinde ilçe genelinde kül atıkları için temizlik çalışmalarına başladı. Bulanık Belediyesi temizlik ekipler, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakımlarının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcamaya devam ediyor. İlçe sınırları içerisindeki dokuz mahallemizde temizlik hizmetleri çalışma programı doğrultusunda 25 temizlik personeli ile birlikte evsel katı atık ve kül atıklarının temizleme çalışmaları yürütülüyor. Çevre temizliğine önem verdiklerini belirten Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, "Çarşı merkezi yanı sıra mahallelerimizde temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Belirlediğimiz program dâhilinde 25 personelle birlikte, ekiplerimiz tüm mahallelerimizdeki bulunan kül atıklarının ve yolların, parkların temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürecek. İlçemizin çehresine uygun temizlik çalışmalarını gerekli hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz. Bulanık halkına en iyi hizmeti sunacağız" dedi.

Başkan Vekili Ocak, kış mevsimin gelmesi ile birlikte mahallelerde biriken kül yığıntılarının kaldırılması içinde ayrıca çalışan temizlik personelleri gün boyu bütün mahallelerde çalışmalarını sürdürecek.