Giresun’un Bulancak Belediyesi’nin ’Kent Meydanı ve Sahil Şeridi Tasarım Projesi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından örnek proje seçilerek, Mısır’da düzenlenecek uluslararası ’Kentsel Tasarım Projeleri Sunumu’nda örnek olarak gösterilecek.

Türkiye Tasarım Vakfı’nın Üsküdar Kuzguncuk’taki binasında gerçekleştirilen lansman toplantısında Bulancak Kent Meydanı ve Sahil Şeridi Tasarımı - Katılımcı Süreç Yönetimi Çalıştayı’nın raporu tanıtıldı. Türkiye Tasarım Vakfı, Bulancak Belediyesi ve UN-Habitat iş birliğiyle yürütülen çalıştay, Birleşmiş Milletler tarafından ’örnek proje’ olarak seçilerek Kasım 2024’te Mısır’da düzenlenecek uluslararası ’Kentsel Tasarım Projeleri Sunumu’nda yer alacak.

Başkan Necmi Sıbıç: “Amacımız çarpık kentleşmeden kurtarmak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, projelerin uzun vadeli etkilerini vurgulayarak “Kimliğimizi koruyarak çarpık kentleşmeden kurtulmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bulancak bırakmak en büyük hedefimizdir” dedi.

Türkiye Tasarım Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Serhat Başdoğan ise “Bu çalıştay, sadece fiziksel yapıyı iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal bütünleşme ve katılımı da hedefledi. Bulancak’ın estetik, sosyal ve ekonomik dokusunu iyileştirecek projeler için önemli bir adım attık. Çalıştay sonuçları, kentin modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında kritik bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

İlçenin denizle ilişkisi canlanacak

Bulancak Belediyesi Çalıştay Koordinatörü İnşaat Mühendisi Recep Hıdır, projelerin amacı hakkında bilgi vererek, “Tarihi dokuyu koruyarak modern bir yaşam alanı oluşturma hedefimizi somutlaştırdık. Bu projelerde paydaş katılımını ön planda tutarak, halkın talepleri doğrultusunda tasarım çözümleri geliştirdik” dedi.

Mimar İbrahim Eyüp, çalıştay sürecinde kentin kimliğinin korunmasının önemine değinerek, “Bulancak’ın denizle olan ilişkisini canlandırmak, kentin estetik ve sosyal dokusunu iyileştirecek projelerin temelini oluşturdu” diye konuştu.

Etkinlik Koordinatörü Melis Koyuncu, projenin geleceği hakkında bilgiler vererek, “Süreç boyunca sürdürülebilirlik, insan odaklı tasarım ve toplumsal bütünleşme ilkeleri doğrultusunda projeler geliştirilecek ve Bulancak’ın modern bir şehir yapısına kavuşması için adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

Bulancak modern işlevsel kent yapısına kavuşacak

Toplantıya ayrıca Bulancak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Merve Yılmaz Göksu, Ceren Yıldız, Rojda Altın Yıldız ile Giresun Mimarlar Odası temsilcileri Nilgün Çakır ve Merve Türk de katıldı. Katılımcılar, rapor süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Etkinlik sonunda, elde edilen verilerin stratejik bir uygulama planına dönüştürüleceği ve Bulancak’ın daha modern, işlevsel bir kent yapısına kavuşması için somut adımlar atılacağı açıklandı. Başkan Sıbıç, “Halkımızın talepleri doğrultusunda, daha yaşanabilir bir Bulancak inşa etmek için hep birlikte çalışacağız” diyerek toplantıyı sonlandırdı.