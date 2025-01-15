Giresun’un Bulancak ilçe belediyesi sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşümemeleri ve güvende olmaları amacıyla şehrin farklı noktalarına portatif ’kedi pansiyonu’ adı verilen kedi evleri yerleştirdi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’ın talimatıyla Bulancak genelinde yaklaşık 300 kedi pansiyonu kuruldu. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Nuri Özdemir’in koordinasyonunda, bazı kedi evleri mahalle muhtarlarına teslim edilerek dağıtıldı. Her kedi pansiyonunun önüne mama ve su kapları da bırakıldı.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kedi pansiyonu yerleştirme çalışmalarına, HAYKONFED Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir ve üyeleri de katıldı. Özdemir ve hayvan severler, yapılan çalışmadan ve belediyenin duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Soğuk havalarda küçük dostlarımızın üşümemesi ve güvende olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizin çeşitli noktalarına kedi yuvalarını yerleştirmeye başladık. Bu anlamlı çalışmamızda bize eşlik eden HAYKONFED Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir’e ve hayvan sever dostlarımıza teşekkür ederim. Halkımızdan da bu sevgiye destek vererek ’kedi pansiyonu’ adını verdiğimiz yuvaları korumalarını ve yetişemediğimiz noktalarda mama ve su kaplarını kontrol ederek yardımcı olmalarını bekliyoruz. Unutmayalım, dünya sadece biz insanlara ait değil. Sokaklarda ve çevremizde yaşayan bu dilsiz canlara da sahip çıkmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Birlikte daha sıcak ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.