Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’ın talimatıyla hayata geçirilen online eğitim platformu “Bulancak Belediyesi Akademi” projesi öğrencilerle buluşmaya başladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan proje kapsamında LGS ve üniversite sınavına hazırlanan 25 öğrenciye ilk kartları başkan Sıbıç tarafından teslim edildi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kartların öğrencilere ulaştırılmaya devam ettiğini belirten belediye başkanı Necmi Sıbıç, ”Kurmuş olduğumuz akademi, gençlerimizin eğitim hayatında onlara önemli bir katkı sağlayarak gelişimlerine destek olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama yolunda attığımız bu adım, geleceğin güçlü nesillerini yetiştirme hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Başvurular devam ediyor”

https://www.bulancakbelediyesiakademi.com.tr adresi üzerinden giriş yapılacak olan platformda, öğrencilere,videolu ders anlatımları, konu tarama testleri ve bireysel gelişim takibi gibi birçok faydalı içerik ücretsiz olarak sunulacak. Projeye katılmak isteyen öğrencilerin Basın Yayın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekiyor.