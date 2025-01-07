Giresun’un doğal güzellikleriyle ünlü Bektaş Yaylası’ndaki köpeklere sahip çıkıldı.

Giresun’un doğal güzellikleriyle ünlü Bektaş Yaylası, son dönemde farklı bir anlam kazandı. Daha önce yaylayı mücavir alana dahil etmek için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, bu kez yayladaki köpekler için harekete geçti.

Hayvanlara duyduğu ilgi ve çevreye gösterdiği hassasiyetle bilinen Başkan Necmi Sıbıç, vatandaşlara yönelik bir çağrıda bulunarak “Yaz boyunca yaylada bakılıp beslenen ve sahiplenilen hayvanlar, sahiplerinin köylere dönüşüyle kaderlerine terk ediliyor. Yayladan geriye dönüşte köpeklerinizi burada bırakmayın. Bizlere haber verin, biz bu hayvanları alalım ve barınağımızda gerekli bakım ve beslenmelerini sağlayalım. Yayla sezonu geldiğinde isteyen yine hayvanlarını alabilir. Ancak yaylada yoğun kış şartları altında aç ve sahipsiz kalmaları vicdani değildir” dedi.