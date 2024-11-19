Giresun’un Bulancak ilçe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Kadınlar Pazarı’nı yeniden halkın hizmetine sunmak için ihaleye katıldıklarını açıkladı.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, geçmiş dönemde sigorta borcu nedeniyle SGK’ya devredilen ve halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak bilinen alanı, yeniden ilçe halkına kazandırmak amacıyla ihaleye katıldıklarını açıkladı.

Eski Kadınlar Pazarı olarak bilinen alan sigorta borcu nedeniyle önceki yönetim tarafından SGK’ya devredilmişti. Bu alan SGK tarafından ihaleye çıkarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, “Bulancak halkının malı olan bu arsayı yeniden halkımızın hizmetine sunabilmek için ihaleye girdik. Bulancak halkı arkamda olduğu sürece, bu değerli alanı yeniden belediyemizin mülkü haline getireceğiz. Yeter ki halkımız desteğini esirgemesin. Bu alan Bulancak halkına ait. Onların desteğiyle bu değerli arsayı yeniden kazandıracağımıza inanıyorum” dedi.