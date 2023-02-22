Polonya’da bir araya gelen Bükreş Dokuzlusu (B9) yayınladığı ortak bildiride, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları kınanarak, “Bu savaşın ve savaşın meydana getirdiği vahşetin sorumluları, bunun hesabını verecek” denildi.

Polonya’da bir araya gelen Bükreş Dokuzlusu (B9) yayınladığı ortak bildiride, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları kınanarak, “Bu savaşın ve savaşın meydana getirdiği vahşetin sorumluları, bunun hesabını verecek” denildi.

Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya ve Litvanya’nın yer aldığı Bükreş Dokuzlusu (B9) ile ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelmişti. Toplantının ardından B9 tarafından ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride, "B9 ülkeleri devlet başkanları olarak Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı sebepsiz ve acımasız saldırının yıldönümünde bir araya geldik. NATO’nun her karışını savunma hedefini güden ve bunun öneminin farkında olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden’ın aramızda olması, transatlantik bağlarımızın güçlü olduğunu gösteriyor ve burada bulunmalarından memnuniyet duyuyoruz” denildi.

Bir yıl önce Rusya’nın Ukrayna’ya karşı silahlı güç kullanarak Avrupa’da barış ve güvenliği yok ettiğine vurgu yapılan bildiride, “Kremlin’in eylemleri, NATO ittifakındaki ortaklarımızın ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik ortamına çok ciddi bir darbe vurdu” denildi.

“NATO müttefiklerinin ülkelerimizdeki askeri varlıklarını güçlendirmeye kararlıyız”

Rusya’nın NATO ittifakı üyelerinin güvenliğine en ciddi ve doğrudan tehdit olduğuna dikkat çekilen bildiride, “Rusya’nın yürüttüğü kanlı savaşa karşılık olarak, NATO müttefikleri, kararlı ve sorumlu bir şekilde Rusya’ya karşı vatandaşlarını ve topraklarını korumak için hem kendi imkanlarıyla hem de müttefiklerin sağladığı savunma araçları ile topraklarını korumak için çalışıyorlar. Buna ek olarak NATO müttefiklerinin ülkelerimizdeki askeri varlıklarını güçlendirmeye kararlıyız” denildi.

“NATO’nun 5’inci maddesi Avrupa-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olmaya devam edecektir”

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak zirveye kadar Baltık’tan Karadeniz’e ve NATO’nun doğu sınırı boyunca kararlı savunma mekanizmasının ve caydırıcı duruşun desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışılacağı aktarılan bildiride, “NATO’nun 5’inci maddesindeki karşılıklı savunma taahhüdü, Avrupa-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olmaya devam edecektir” denildi.

NATO’nun Açık Kapı politikasına olan bağlılığın yeniden teyit edildiği bildiride, “Finlandiya ve İsveç’i Madrid’de yapılacak zirvede ittifaka katılmaya davet ediyoruz. B9 ülkeleri olarak, bu iki ülkenin NATO’ya katılmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz” denildi.

“Vahşetin sorumluları, bunun hesabını verecek”

Rusya’nın saldırılarının kınandığı vurgulanan bildiride, “Karadeniz’in füze saldırıları için bir eğitim alanı olarak kullanılması da dahil olmak üzere hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılan füze saldırıları Ukrayna’da sivil kayıpları gün geçtikçe arttırıyor. Bu savaşın ve savaşın meydana getirdiği vahşetin sorumluları, bunun hesabını verecek. Rusya üzerindeki uluslararası baskıları sürdürmeye kararlı olduğumuzu da bir kez daha duyuruyoruz. Ukrayna’daki devam eden Rus saldırılarını kolaylaştıran eylemleri nedeniyle Belarus dahil herkesi kınıyoruz" denildi.