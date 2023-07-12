Aydın’ın Buharkent ilçesinde 2016 yılında belediye tarafından hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu yüzme öğrenmek ve serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Temiz havuz sertifikasına sahip tesisi ilçeye kazandıran Başkan Erol, “Buharkent’te yüzme bilmeyen kalmayacak” dedi.

2016 yılında Buharkent Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin tek temiz havuz sertifikasına sahip yüzme havuzunda yüzme kursları düzenleniyor. Açıldığı günden bu yana yılda ortalama 200 öğrencinin yüzme öğrenmesini sağlayan tesis, bölgenin de önemli bir ihtiyacını karşılamak suretiyle özellikle son 4 yılda 20 binden fazla vatandaşı ağırladı.

Aydın’ın denize en uzak ilçelerinden biri olan Buharkent’te, belediye tarafından hizmete açılan yüzme havuzu sıcak havalarda vazgeçilmez adres oldu. 2016 yılında belediye bütçesi ile yapılan Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu Tesisleri, özellikle hafta sonu vatandaşların yoğunluğu ile karşılaşıyor. 6-14 yaş arası çocuklar için yüzme kurslarının da düzenlendiği tesis yaz ayları boyunca ilçenin en renkli tesisi olarak dikkat çekiyor.

“Her yıl 200 civarı kursiyerimiz oluyor”

Tesisin 7 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Tamamen kendi bütçemizle, hiçbir destek almadan 2016 yılında bu tesisimizi yaptık ve 7 yıldır da hizmet veriyoruz. Havuzumuz özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Aynı zamanda yüzme kurslarımız da var. Halk Eğitimi Merkezimizin de desteği ile her yıl kadın ve çocuk 200 civarı kursiyerimiz oluyor. Günlük kullanımların yanı sıra hafta sonları da yüzlerce çocuğumuz, vatandaşımız faydalanıyor. Son 4 yılda 20 binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık ama 7 yıldaki orana baktığımızda da ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Aynı zamanda temiz havuz sertifikasına sahibiz ve bu bölgede tekiz. Çok hijyenik bir havuzumuz var. Denize çok uzak olduğumuz için halkımız ve çocuklarımız oldukça rağbet ediyor. Çocuklarımızın bir anlamda sakıncalı yerlerde yüzmelerini engellemiş oluyoruz. Cankurtaranından yüzme eğitmenine kadar her türlü imkanımız var. Çevre ilçelerden hatta Denizli tarafından da gelen çok oluyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Sadece havuz değil oradaki kafeterya fiyatlarımız da çok uygun olunca herkese hitap ediyor. Biz Buharkent’te sadece gençlere değil, spora, eğitime, kültüre, kısacası insana yatırım yapıyoruz. Buharkent’in bu konuda iyi noktalara ulaştığını söyleyebiliriz” dedi.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Buharkent Halk eğitimi Merkezi Müdürü Tayfun Özkan Başkan Mehmet Erol’a çok teşekkür ederek, “Buharkent Belediyemiz ile işbirliği yaparak yıllardır bu havuzumuzda yüzme kursları düzenliyoruz. Kurslarımız 2017 yılından bu yana devam ediyor. Belediyemize bu anlamda bu güzel hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Amacımız Buharkent’te yüzme bilmeyen çocuğumuzun kalmamasıdır. Şu anda faaliyette olan 5 kursumuz var ve beş eğitmenimiz görev alıyor. Yaz tatilinde de eski kursiyerlerimiz başta olmak üzere yeni kursiyerlerimiz bu tesisten yararlanıyor” diye konuştu.

Kursiyer çocuklar ve yüzme öğretmenleri de Başkan Erol’a teşekkür ederek havuzun ve tatilin tadını çıkardıklarını ifade ettiler.