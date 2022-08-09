Aydın’ın Buharkent ilçesinde ’16. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali’nde ilçenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen taze incirin tanıtılması amacıyla 2 ton taze incir vatandaşlara ikram edildi.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde ’16. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali’nde ilçenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen taze incirin tanıtılması amacıyla 2 ton taze incir vatandaşlara ikram edildi.

Festival alanında Buharkent Belediyesi tarafından açılan stantta ilk olarak Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından tabaklara konularak festivale gelen vatandaşlara taze incir ikram edildi. 2 ton incir kısa sürede tükendi. 2 gün süren etkinliklerde yüzlerce kasa taze incirin gelen tüm konuklara ikram edildiğini ifade eden Başkan Mehmet Erol, "Buharkent Belediyemiz tarafından düzenlenen 16. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivalimizde ilçemizin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen taze incirin tanıtılması amacıyla gelen konuklarımıza taze incir ikramında bulunuyoruz. Amacımız tanıtım yaparak üreticimize destek olmak. Gelen konuklarımızdan da incirimizin tanıtımı konusunda destek istiyoruz. İncir, bizim için önemli ve tanıtılması gereken bir ürün. İlçemizde binden fazla taze incir üreticisi var ve 25-30 bin ton civarında da önemli bir rekolte var. Aynı zamanda da Aydın’daki ilk incir hasadı buradan başlar. İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz. Festivallerle de taze incirimizi ve kültürümüzü tanıtmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki festivallerde de farklı çalışmalarla yine incirimizi tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.