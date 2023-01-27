Aydın’ın Buharkent ilçesinde ticari aracın bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonrası plakasını düşürerek olay yerinden kaçan ticari aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde ticari aracın bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonrası plakasını düşürerek olay yerinden kaçan ticari aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Buharkent Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ZG 609 plakalı ticari araç kavşakta, 09 ZE 753 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan ticari araç olay yerinden kaçarken, düşürdüğü plaka bölgedeki vatandaşlar tarafından bulundu. Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracı bulmak için ekipler çalışma başlattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.