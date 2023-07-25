Aydın’ın Buharkent ilçesinde 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlaması hedeflenen yeraltı kuyuları için Savcılı Mahallesi’nde sondaj kuyusu açma çalışmaları başladı.

Aydın’ın sulama sorunu yaşayan ilçelerinden olan Buharkent’te, çiftçilerin sulama sorunları yeraltı kuyuları ile çözüme kavuşuyor. Savcılı Mahallesi’nde yapılacak olan sulama sahasında sondaj kuyusu açma çalışmaları başladı. Yeraltı kuyularında sondaj çalışmaları başlarken Buharkent’in sulama ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ve yılın 12 ayı sulama imkanı sunması beklenen çalışmaların ardından açılan her kuyudan saatte 200 ton, toplamda 1 ton su alınması bekleniyor. Sulama kanalının açılan kuyularla beslenmesi halinde ilçenin sulama sorunu da ortadan kalkacak.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Tarıma ve çiftçimize yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Buharkent merkez ile Savcıllı mahallemiz arasındaki tarımsal arazilerin sulanmasını sağlayacak sondaj kuyusu açma çalışmamız başlamıştır. Suyun kapasitesine göre sulama alanı belirlenip tesis edeceğimiz kapalı devre sulama sistemi çiftçimizin hizmetine sunulacaktır. Buharkent’li çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.