Aydın’ın Buharkent ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balık tüketimini özendirmek amacıyla balım ekmek dağıtılarak eğitim verildi.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balık tüketimini özendirmek amacıyla balım ekmek dağıtılarak eğitim verildi.

Aydın Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Buharkent Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buharkent Zafer Ortaokulu’nda balık ve balık dışındaki su ürünlerinin tanıtılması ve tüketilmesinin artırılmasına yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimlerde öğrencilere balık ve suda yaşayan diğer canlıları tanıtmak, dünyanın en sağlıklı besin kaynağı olarak tüm dünyada yüksek tüketim alışkanlığı bulunan balık tüketimini çocuklara da özendirmek, yasalarla koruma altına alınmış balık türlerinin yasal boylarını öğretmek amacıyla bilgiler verildi, balık tüketiminin sağlık açısından önemine dikkat çekildi. Etkinlik sonunda okul bahçesinde öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

Etkinlik ile ilgili Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Balık yiyorum sağlıklı büyüyorum. Önce dinledik, öğrendik. Sonra keyifle yedik. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaymakamımız Alper Açıkgöz, Belediye Başkanımız Mehmet Erol ve kurum amirlerimizin katılımlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Zafer Ortaokulu’nda ‘Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ etkinliği çerçevesinde balık ekmek günü düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız balık ekmek etkinliği ile yeni neslin balıkla buluşmasını sağlamak ve balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenmede önemli rolü olan balığı çocuklarımıza sevdirmek. Balık sağlıktır” ifadeleri yer aldı.