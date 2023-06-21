Buharkent 17. Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için hazırlıklar devam ederken, festival çerçevesinde futbol ve voleybol turnuvası düzenlenecek.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Aydın’ın en iyi incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Buharkent’te festival hazırlıkları da aralıksız devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, festival çerçevesinde futbol ve voleybol turnuvası yapılacağını duyurdu.

Turnuvaya katılmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Erol, festival çerçevesindeki turnuvalara katılacakların 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.

Başkan Erol, konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Buharkent Belediyesi 17. Taze İncir Festivali çerçevesinde futbol ve voleybol turnuvası yapılacaktır. Turnuvaya katılmak isteyen takımların Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden başvuru yapması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verdi.