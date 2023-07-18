Buharkent 17. Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için geri sayım başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, herkesi festivale davet etti.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Aydın’ın en iyi incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Buharkent’te festival hazırlıkları da aralıksız devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, herkesi festivale davet etti.

Festival çerçevesinde incir tatlısı yarışmasından, yüzme yarışlarına, futbol turnuvasından atıcılık yarışmalarına kadar birçok etkinlik yer alacak. 11-12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalde etkinliklerin yanı sıra birbirinden ünlü isimler de sahne alacak.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise bu yıl 17’incisini gerçekleştirecekleri ve 3 gün sürecek olan festivale tüm vatandaşları davet etti.