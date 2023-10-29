Aydın’ın Buharkent ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı kutlama haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü ilçe halkının yoğun katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Aydın genelinde olduğu gibi Buharkent’te de gün boyu devam eden 100. yıl kutlamaları, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile taçlandı. Fener alayı yürüyüşüne katılan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle korteje eşlik etti. Yürüyüş güzergahı boyunca çok sayıda vatandaş da evlerinin balkonlarından ve yol kenarlarından bayraklarla ve meşalelerle etkinliğe renk kattı. Buharkent’te bir haftadır birçok etkinlikle kutlanan Cumhuriyet’in 100. yılı, son olarak gerçekleşen fener alayı ile taçlandı. Fener alayı yürüyüşüne Buharkent Kaymakam Vekili Cuma Omurca ile Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un yanı sıra protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve Buharkent halkı katıldı.