Buharkent Belediyesi, çocuklara özel düzenlenen etkinliklerde "2. Geleneksel Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali"ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Arıkan ve birçok idari amirin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Buharkent Pazar alanında gerçekleşti.

Buharkent ilçesinin pazar alanı, öğrenciler ve Buharkent halkının katılımıyla hareketlendi. Festivalde çocuklar, kukla gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi. Hediyelerin verildiği, çocuklara yardımlaşmanın öneminden bahsedilen etkinlik, çocukların eğlencesini destekledi.

Kukla gösterileri ise büyük bir ilgiyle karşılandı. Renkli kostümleriyle sahneye çıkan kuklalar, çocukları kahkaha dolu anlara sürükledi. Masal kahramanları ve sevilen çizgi film karakterleriyle yapılan gösteriler, çocukların hayal gücünü geliştirmesine yardımcı oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların mutluluğunu ve eğlencesini önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için çok değerli. Bu etkinlikle onlara unutulmaz bir gün yaşatmak istedik. Kültürümüzün önemli bir parçası olan kukla sanatını da onlara tanıtmak istedik. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük etkinliklere imza atacağız" dedi.