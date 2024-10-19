Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen arazi yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Ortakçı Mahallesi Akmeşe Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.