Aydın’ın Buharkent ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, ağaçları bakıma alarak budamalarını yaptı.

Buharkent Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda sahaya inen belediye ekipleri ilçe genelindeki ağaçların bakımlarını gerçekleştirdi. Ağaçların mevsimsel bakımlarını yapan ekipler, bir yandan da budama çalışması gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Buharkent Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Kesmedik, budadık, ömürlerini uzattık. Park ve Bahçeler personelimiz, mevsimsel bakım ve ağaç budama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.