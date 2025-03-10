Aydın’ın Buharkent ilçesinde Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Buharkent İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği, Kamilpaşa ve İstiklal İlkokulları’ndan toplamda 420 öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Kamilpaşa İlkokulu’ndan 120, İstiklal İlkokulu’ndan ise 300 öğrencinin katıldığı eğitimde, trafikte güvenli davranışlar ve hayati önem taşıyan trafik kuralları anlatıldı. Eğitimde; genel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kullanımının önemi, trafik ışıkları, güvenli motorsiklet kullanımı ve motorsiklet sürücülerinin kullanması gereken koruyucu ekipmanlar gibi konular işlendi. Emniyet yetkilileri, bu tür eğitimlerin çocukların trafikte bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla büyük önem taşıdığını vurgulayarak, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.