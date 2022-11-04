Aydın’ın Buharkent ilçesinde İlçe Müftülüğü’ne bağlı Şennur-Mehmet Esen 4-6 Yaş Kur’an Kursu törenle hizmete açıldı.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde İlçe Müftülüğü’ne bağlı Şennur-Mehmet Esen 4-6 Yaş Kur’an Kursu törenle hizmete açıldı.

Buharkent İlçe Müftülüğü koordinesinde yapımı tamamlanan Şennur-Mehmet Esen Kur’an Kursu hizmete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Bu kurs ile birlikte son bir ay içinde 4-6 yaş Kur’an Kurslarımızın dördüncüsünün açılışını icra ettik. Bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Geleceğimiz ve teminatımız olan yavrularımızın, dinimizin esaslarını doğru ve net olarak öğrenmelerine vesile olacağız. Bu hedefimizde bizlere maddi ve manevi destek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Buharkent ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek Kur’an kursu hizmete açılırken, kursun yapımında emeği geçenlere hediye takdim edildi.

Törene, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ, kurum amirleri, hayırseverler ve din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.