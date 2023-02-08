Aydın’ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor.

Buharkent Belediyesi, ilçe halkıyla birlikte önceki gün meydana gelen ve 10 ilde büyük hasara neden olan 2 büyük depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Belediye Başkanı Mehmet Erol’un öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Buharkent Toplu Konut Alanında yürütülen kampanyada ilk gün bir tır dolusu malzeme toplandı. İkinci tır için de yükleme çalışmalarına başlandı.

Başkan Erol Buharkent halkına teşekkür ederek: “Belediyemiz ve Buharkent Kaymakamlığı SYDV tarafından yürütülen yardım kampanyası için Buharkent toplu konutlarda çalışmaya devam ediyoruz. Duamız ve inancımız deprem bölgelerinde yaşayan halkımızla. Şimdi Buharkent’ten, deprem bölgelerine kardeş elini uzatma vakti. Bu zorlu günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız. Yardım toplama alanımıza çeşitli ihtiyaçlar gelmeye devam ediyor. Destek vermek isteyen herkesi Buharkent Toplu Konut alanına bekliyoruz. Gönüllülerimiz 2. aracı yüklemeye başladı. İhtiyaç duyuldukça yardım toplamaya devam edeceğiz” dedi.