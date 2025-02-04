Aydın’ın Buharkent ilçesinde belediye binasını ziyaret eden ilkokul öğrencileri, Belediye Başkanı Mehmet Erol ile görüşerek, belediye başkanlığı hakkında merak ettikleri sorularına yanıt buldu.

Buharkent ilçesinde yürütülen ’Büyüyünce Ne Olsam’ projesi çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri Buharkent Belediyesi’ni ziyaret etti. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un misafiri olan minikler, hem belediyeyi daha yakından tanıdı, hem de belediye başkanlığı hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı yakaladı. Başkan Erol’u makamında ziyaret eden ilkokul öğrencileri unutulmaz bir gün geçirirken ziyaretin ardından belediye meclis toplantısına katıldı.

Ziyaretler ile ilgili açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sosyal medya paylaşımında "İlçemizin yürütmekte olduğu ’Büyüyünce Ne Olsam’ projesi kapsamında ilçemiz 4. sınıf öğrencilerini belediyemizde ağırladık. Çocuklarımızın merak ettikleri konularla ilgili sorularını yanıtladık. Ardından Belediye Meclisimizin Şubat ayı birinci oturumunda bir araya geldik" ifadelerine yer verdi.