Kültür Bakanlığı işbirliğiyle Buharkent Belediyesi tarafından yeniden ilçeye kazandırılan Halk Kütüphanesi’ne gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür Bakanlığı işbirliğiyle Buharkent Belediyesi tarafından yeniden ilçeye kazandırılan Halk Kütüphanesi’ne gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un, girişimleriyle ilçeye yeniden kazandırılan İlçe Halk Kütüphanesi’ne, ilçede öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen ve her ay ortalama 10 bin kitap trafiği yaşanan kütüphanede yaklaşık 2 bin kayıtlı üye bulunuyor. Daha önceleri atıl vaziyette bulunan ve kimsenin faydalanamadığı kütüphanenin 2016 yılında yeniden hizmete açılmasının ardından ise Buharkentli gençler de kütüphaneye yoğun ilgi gösteriyor. Kahramanmaraş Depremi sonrasında üniversitelerin de uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte gençlerin kütüphaneye olan ilgisi artarken, her ay yaklaşık bin kişi kütüphaneden faydalanıyor.

Gençlerin kütüphaneye gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Üniversitelerimizin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte kütüphanemize olan ilgi daha da arttı. Her ay yaklaşık bin kişi kütüphanemizden yararlanmaya devam etmektedir. Ayrıca kütüphanemizde öğrencilerimiz için çay, kahve ve sularımız ücretsizdir. Gençlerimizin yoğun bir şekilde kütüphanemizi kullanmaları ise bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Kütüphaneyi hemen her gün kullandıklarını ve gençler için önemli bir yer olduğunu ifade eden gençler, “Buharkent’te bu şekilde başka bir yer olmadığı için burayı kullanmak bizim için çok sağlıklı bir ortam. Bize bu imkanı veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.