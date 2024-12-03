Buharkent Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin sorumluluğu altında yapılacak olan, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işinin ihale tarihini duyurdu.

Başkan Erol yaptığı açıklamada, “Hafta sonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda Organize Sanayi Bölgemizde yer alan işletmelerimizden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin ihalesi 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda gerçekleşecek” dedi.

Yapımı öngörülen Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin 2000 m3/gün kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Başkan Erol, “Tesisimiz yer teslimi tarihi itibariyle inşallah 24 ay içinde tamamlanacak, Buharkent’imize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan şartnameye göre ihaleyi kazanan firma; tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesini de gerçekleştirecek.

Başkan Mehmet Erol ve müteşebbis heyetinin, bu önemli ve örnek tesisi OSB’ye kazandırması ile Buharkent OSB daha güvenli ve önemli OSB hüviyetine kavuşmuş olacak.