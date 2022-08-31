Aydın’ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Kent Müzesi, açılmak için gün sayarken, Buharkentli vatandaşlar da kent tarihine sahip çıkarak, müzeye bağış yapmaya devam ediyor.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Kent Müzesi, açılmak için gün sayarken, Buharkentli vatandaşlar da kent tarihine sahip çıkarak, müzeye bağış yapmaya devam ediyor.

Buharkent ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi bina, ata miraslarının ve kültürün gelecek nesillere aktarılması adına kent müzesi olarak ilçeye kazandırıldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un talimatıyla satın alınan tarihi binada restorasyon çalışmaları tamamlanırken tefrişat çalışmalarının da tamamlanmasıyla müzede ilçenin kimliği yaşatılacak. Buharkent’in kimliğini korumak ve geleceğe aktarmak adına müzede sergilenecek eşyalar ile ilgili vatandaşların büyük destek verdiğini ifade eden Başkan Erol; “Kültür varlıklarımızı müzede yaşatarak, gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

Ata mirasları olan çeşitli objelerin Kent Müzesi’nde sergilenmesi için Başkan Erol’un çağrısı üzerine harekete geçen Buharkentli vatandaşlar da, çağrıya kulak vererek geçmiş yıllarda kullanılan çeşitli eşyaları müzeye bağışlamaya devam ediyor. Son olarak Başkan Erol’un çağrısı üzerine harekete geçen Mustafa Çete, babası Mehmet Çete’ye ait olan ‘At Gemi’ ve ‘Cep Saati’ni bağışladı.

Şu ana kadar yüzün üzerinde bağışın olduğunu ifade eden Başkan Erol, Buharkentli vatandaşlara duyarlılıkları ve tarihlerine sahip çıktıkları için teşekkür ederek “Kent Müzesi’nde sergilenmek üzere Mustafa Çete amcamız babası Mehmet Çete’ye ait olan ‘At Gemi’ ve ‘Cep Saati’ getirmiştir. Eşya bağışı kampanyamıza kayıtsız kalmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Kent müzesinin açılmasıyla birlikte kültür varlıklarımızı müzede yaşatarak gelecek nesillere aktaracağız” dedi.